نائب رئيس البرلمان الجزائري: المقاومة الفلسطينية فرضت شروطها في الهدنة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف خرفي في حديثه مع "الخليج 365"، أن الهدنة والتفاوض وما جرى حتى الآن يعبر عن قدرة فرض المقاومة لشروطها، بعد أن رفض الجانب الإسرائيلي لمرات عدة.

ولفت إلى أن العودة إلى مسار حل الأزمة عبر إقامة الدولة الفلسطينية، هو المسار الصحيح، بعيدا عن محاولة تزييف الواقع واتهام المقاومة بالإرهاب.

وأشار خرفي إلى أن تغيير مواقف الدول الأوروبية بشأن الأزمة في غزة، جاء بعد ضغوط إعلامية وشعبية "عرت الأنظمة الغربية" وبعد انغماس واشنطن في الحرب على الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الحرب على غزة "كشفت إدعاءات وأكاذيب الغرب، في كل ما روجته، عن المقاومة وتحصنها بالمستشفيات وهو ما لم تستطع تأكيده حتى بعد قصف المستشفيات والسيطرة عليها".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان نشره صباحا على موقع "إكس" إن "الحرب لم تنته بعد، وتعليق النيران للأغراض الإنسانية يأتي بشكل مؤقت".

وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي قبل دقائق من بدء سريان الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس، عند تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، والتي يُفترض أن يتم خلالها تبادل جزئي للأسرى بين الجانبين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن شمال منطقة قطاع غزة هي "منطقة حرب"، مؤكدا منع التجول فيها خلال أيام الهدنة (أربعة أيام)، المتفق عليها بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، التي يبدأ سريانها عند الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة.

واليوم الجمعة، أفاد أدرعي، بأن حماس لا تزال تمتلك ترسانة من القذائف.

وقال أدرعي في تصريح لوكالة "الخليج 365": "ما زالت هنالك صواريخ تطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية بغض النظر عن أنها تطلق بعدد قليل جدا، لكن حماس لا تزال تمتلك ترسانة ما من القذائف الصاروخية".

وأضاف أدرعي ردا على سؤال حول ما سيفعله الجيش الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة: "الحرب الإسرائيلية على حماس ستتواصل لتحقيق أهدافها، مثلما قمنا بتفكيك جزء كبير من منظومة حماس العسكرية في منطقة شمال قطاع غزّة، وفي مناطق أخرى، يجب أن نقوم بتفكيك تلك المنظومة أيضا".