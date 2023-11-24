شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جفاف قاتل لسنوات..فيضانات الصومال تودي بحياة 55 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت محصلة قتلى الفيضانات في الصومال بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة لتصل إلى 55 شخصًا، من بينهم 14 طفلًا، حسبما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

واضطر ما يقرب من 700 ألف شخص إلى الفرار من ارتفاع منسوب المياه في البلاد، التي سيطر عليها الجفاف لسنوات، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

1.7 مليون متضرر

قدر المكتب عدد المتضررين بشكل مباشر بنحو 1.7 مليون شخص، وقالت إنه يمكن ملاحظة ارتفاع حاد في حالات الكوليرا في المناطق المغمورة بالمياه حاليا ، فيما تضرر مئات الآلاف من الأشخاص في الأجزاء الشمالية والشرقية من كينيا، جارة الصومال إلى الجنوب.

وتأتي الأمطار بعد غيابها لخمسة مواسم متتالية وفى أعقاب سنوات جفاف مدمرة.