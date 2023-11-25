إسرائيل تطلق سراح 39 أسيرا فلسطينيا بينهم 24 امرأة.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء اليوم، مرافقة المختطفين العائدين من قطاع غزة بعد تنفيذ صفقة التبادل مع حماس، وإجراء تقييم أولي لحالتهم الطبية داخل الأراضي الإسرائيلية.

هذا، ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي ستستمر لمدة 4 أيام.

وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.

ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين حماس وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.