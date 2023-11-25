شكرا لقرائتكم خبر عن حركة المبادرة الفلسطينية: نأمل أن تكون الهدنة بداية انتهاء الألم الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين حركة المبادرة الفلسطينية، أنه من المتوقع أن يصل عدد شهداء فلسطيني إلى 22 ألف شهيد بعد استخراج المواطنين من تحت الأنقاض.

وأكد الدكتور مصطفى البرغوثي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أنه بالرغم من حجم الدمار الذي مر به الشعب الفلسطيني إلا أن الإرادة الفلسطينية لم تهزم بعد.

وتابع: "ندعوا إلى وقف إطلاق دائم للنيران الصهيونية وليس فقط وقت الهدنة، حيث تكبد الشعب الفلسطيني الكثير من الخسائر المادية والبشرية".

واستطرد: "الأكاذيب الصهيونية أصبحت واضحة أمام العالم بصورة كبيرة، حيث كان يرفض الاحتلال التفاوض، كما أن نتنياهو قال إنه سيحصل على الأسرى قوة وعنوة من الفصائل الصهيونية ولكن على أرض الواقع لم يستطع نتنياهو الحصول على الأسرى الصهيونية إلا من خلال التفاوض".