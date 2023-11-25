شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يشدد على أهمية تمديد الهدنة في غزة لفترة أطول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدّد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أهمية تنفيذ الهدنة بالكامل.

وبين أن هذا يأتي كخطوة أولى نحو إنهاء الوضع الإنساني المروع المستمر في غزة، لافتا إلى ضرورة تمديدها لفترة أطول.

الهدنة في غزة

ورحّب الاتحاد الأوروبي ببدء الهدنة المتفق عليها في قطاع غزة.

وقال "بوريل": يؤكد الاتحاد الأوروبي أن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى المدنيين في غزة دون أي شروط.

حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ويأتي هذا بينما يسمح الاتفاق بوصول محدود للغذاء والمياه والأدوية والوقود لسكان غزة المحاصرين.

وأضاف: "في أعقاب العدوان على غزة فرّ أكثر من مليون شخص من منازلهم دون أن يكون لديهم أي مكان يذهبون إليه، في حين أن التوسع غير المنضبط في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية أمرٌ غير مقبول".