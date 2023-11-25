مصر تؤكد نجاح ترتيبات إدخال المساعدات إلى قطاع غزة خلال أول أيام الهدنة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - الخليج 365. وقال رشوان، في تصريحات للصحفيين، إن "اليوم الأول من التهدئة شهد إدخال 200 شاحنة مُساعدات، وعدد 2 سيارة إسعاف منحة من صندوق تحيا مصر، فضلا عن عدد من الشاحنات إلى المستشفيات الميدانية بقطاع غزة، حيث تم إدخال 15 شاحنة تابعة للمُستشفى الميداني الأردني، و11 شاحنة تابعة للمستشفى الميداني الإماراتي وبرفقتهم الطواقم الخاصة بهم".

وضاف أنه "تم خلال اليوم الأول من الهدنة استقبال 17 مصابًا يرافقهم 15 شخصًا، كما تم استقبال 12 من المُصابين الفلسطينيين ممن سافروا ومُرافقيهم إلى دولتي الإمارات وتركيا".

ونوه رشوان إلى عودة مجموعة من الفلسطينيين العالقين في مصر إلى قطاع غزة، بناءً على رغبتهم، ووصل عددهم إلى 134 فلسطينيا خلال اليوم الأول من الهدنة.

وأكد رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات على "نجاح اليوم الأول من الهدنة، سواء بالوقف الكامل لإطلاق النار ومنع تحليق الطيران الإسرائيلي فوق قطاع غزة، أو بإتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف مصري كامل، أو دخول المستلزمات الطبية والغذائية والوقود لسكان القطاع"، مشددًا على "استمرار الجهود المصرية لإنجاح كل بنود الهدنة للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأشقائنا في قطاع غزة".

هذا، ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي ستستمر لمدة 4 أيام.

أمس, 23:59 GMT

وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.

ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين حماس وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.