شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إلى حل سياسي شامل ينهي الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إلى حل سياسي شامل في كل الأراضي الفلسطينية ينهي الاحتلال ويحافظ على وحدة الشعب والأرض الفلسطينية.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني خلال لقاءه وزيري الخارجية البرتغالي جواو غوميز كرافينيو، والسلوفينية تانيا فاجون على ضرورة وقف العدوان الشامل الذي يشنه جيش الاحتلال الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.

وقف اعتداءات قوات الاحتلال

وحمّل إسرائيل -القائمة بالاحتلال- مسؤولية فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وعدم حصرها بمعبر رفح، والسماح للأهالي بحرية العودة إلى بيوتهم في شمال القطاع.

ولفت إلى ضرورة وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وأكد الحاجة الملحة لتدخل دولي للإفراج عن الأموال الفلسطينية التي يحتجزها المحتل.

ودعا إلى تشكيل جبهة دولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال.