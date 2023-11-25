شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي استفادة الصومال بعد انضمامه لمجموعة دول شرق إفريقيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انضمت جمهورية الصومال الفيدرالية رسميًا، إلى مجموعة دول شرق إفريقيا.

وبذلك ستصبح الصومال ثامن دولة تنضم إلى مجموعة دول شرق أفريقيا، بعد بوروندي وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

انضمام الصومال إلى مجموعة دول شرق إفريقيا

وكان رئيس الصومال حسن شيخ محمود قد رحب في شهر يونيو الماضي، بقبول قادة دول مجموعة شرق إفريقيا طلب بلاده للانضمام إلى المجموعة.

وأكد وزير الإعلام الصومالي داود أويس جامع، أن ذلك سيحقق للبلاد المستقبل الاقتصادي والتجاري لدول شرق إفريقيا إلى جانب تسهيل التجارة بدول المنطقة.

فيضانات الصومال

على صعيد آخر كانت ارتفعت محصلة قتلى الفيضانات في الصومال بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة لتصل إلى 55 شخصًا، من بينهم 14 طفلًا، حسبما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

واضطر ما يقرب من 700 ألف شخص إلى الفرار من ارتفاع منسوب المياه في البلاد، التي سيطر عليها الجفاف لسنوات، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.