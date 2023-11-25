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وزير الشؤون الخارجية التونسية يؤكد عمق علاقات التعاون مع اليونان

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، عمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس واليونان.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فى بيان، الجمعة، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير نبيل عمار، مع سفير اليونان لدى تونس أنجيلو تساوسيس؛ بمناسبة انتهاء مهامه في تونس.

من جهته.. عبّر السفير المنتهية مهامه، عن بالغ شكره للتجاوب والتعاون، الذي لقيه من السلطات التونسية طيلة فترة تعيينه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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