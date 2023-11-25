شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الخارجية التونسية يؤكد عمق علاقات التعاون مع اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، عمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس واليونان.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، فى بيان، الجمعة، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير نبيل عمار، مع سفير اليونان لدى تونس أنجيلو تساوسيس؛ بمناسبة انتهاء مهامه في تونس.

من جهته.. عبّر السفير المنتهية مهامه، عن بالغ شكره للتجاوب والتعاون، الذي لقيه من السلطات التونسية طيلة فترة تعيينه.