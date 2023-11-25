شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 105 مواطنين روس إلى موسكو على متن رحلة الإجلاء الروسية الثامنة من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية الجمعة وصول طائرة خاصة تابعة للوزارة تحمل على متنها أكثر من 100 مواطن روسي مع أفراد أسرهم تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مطار دوموديدوفو في موسكو.

وأوضحت الخدمة الصحافية لوزارة الطوارئ الروسية، أن 105 أشخاص وصلوا على متن الطائرة "إيل-76" ​​، بينهم 55 طفلا، وأشارت إلى أن "تقديم المساعدة للمواطنين مستمر بالتعاون مع وزارة الخارجية الروسية وممثلي المنظمة الدولية للدفاع المدني".

الجدير ذكره، أن هذه الرحلة الخاصة هي الثامنة من نوعها لإعادة المواطنين الروس الراغبين بالخروج من قطاع غزة، وفي المجموع، تم إجلاء 761 شخصا بالطائرات التابعة لوزارة الطوارئ الروسية.

وفي اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة في 22 نوفمبر الجاري، قال وزير الطوارئ، ألكسندر كورينكوف، إن أكثر من 900 شخص في المجمل طلبوا المساعدة على الإجلاء من غزة منذ 12 أكتوبر، وتم تنفيذ ست رحلات جوية.

وفي المجموع العام، وصل أكثر من 750 مواطنا روسيا، منذ 12 أكتوبر، إلى مطار دوموديدوفو على متن 8 رحلات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية.