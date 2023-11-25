الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخ "أرض-جو" أطلق من لبنان

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هيئة البث الإسرائيلية بأن "جيش الدفاع الإسرائيلي أسقط صاروخ أرض - جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة له".
جيش الدفاع اعترض صاروخ أرض-جو أطلق من لبنان صوب مسيرة إسرائيلية فجر اليومhttps://t.co/z1BWb6OUCb pic.twitter.com/eG7NARymf4— مكان الأخبار (@News_Makan) November 25, 2023
ووفقا للهيئة: "لم تتضرر الطائرة المسيرة وواصلت مهمتها، ولم يدخل الصاروخ إلى الأراضي الإسرائيلية".
وأوضحت أنه "ردًا على عملية الإطلاق، قامت طائرات سلاح الجو بقصف بنية تحتية إرهابية لحزب الله".
أمس, 07:03 GMT
وأطلقت إسرائيل، أمس الجمعة، سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا بينهم 24 أسيرة، مقابل إطلاق حركة حماس سراح 13 امرأة وطفلًا إسرائيليين بموجب اتفاق تبادل أسرى بين الجانبين بوساطة قطرية مصرية أمريكية، كما أطلقت حماس سراح 10 تايلانديين وفلبيني واحد خارج إطار الاتفاق.
وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.