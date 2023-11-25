شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى ببلدة قباطية فى جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، عقب تسلل وحدة خاصة "مستعربين" البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ، يومها الثاني ، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وأعلن عن اكتمال لم شمل الدفعة الأولى من الأسرى مع عائلاتهم تنفيذاً لاتفاق الهدنة، وكذلك تم إطلاق سراح أول 39 امرأة وطفلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، ولم شملهم مع عائلاتهم.

وبإشراف الصليب الأحمر، فقد تم جمع شمل أول 13 رهينة، وجميعهم من النساء والأطفال مع عائلاتهم في إسرائيل.