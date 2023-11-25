في ثاني أيام الهدنة... الجيش الإسرائيلي يوجه 3 تحذيرات لسكان غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف أنه يحظر على الفلسطينيين أيضا "خلال فترة تعليق الأعمال العسكرية مؤقتا، الدخول إلى البحر"، في إشارة إلى توجه عدد من الفلسطينيين إلى البحر لصيد الأسماك.

كما أشار إلى أن الاقتراب لمسافة كيلومتر من الحدود، ممنوع، وفق تعبيره.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يسمح فقط بالتنقل إلى جنوب وادي غزة، داعيا سكان القطاع للانصياع لهذه التعليمات.

ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح أمس الجمعة، وتستمر لمدة 4 أيام.

أمس, 07:27 GMT

وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.

وأطلقت إسرائيل، أمس الجمعة، سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا بينهم 24 أسيرة، مقابل إطلاق حركة حماس سراح 13 امرأة وطفلًا إسرائيليين بموجب اتفاق تبادل أسرى بين الجانبين بوساطة قطرية مصرية أمريكية، كما أطلقت حماس سراح 10 تايلانديين وفلبيني واحد خارج إطار الاتفاق.

ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.