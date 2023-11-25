شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى: العدوان الإسرائيلى أحال غزة إلى خراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن العدوان الإسرائيلي أحال غزة إلى خراب، متابعا: "لن تنعم إسرائيل بالأمن طالما لم ينعم به الفلسطينيون"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثانى، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.