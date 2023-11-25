شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طبيب وإصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد طبيب فلسطيني، اليوم السبت، وأصيب آخران بجروح، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية.



وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، في تصريح صحفي، باستشهاد الطبيب "شامخ كمال أبو الرُب" (25 سنة)، وإصابة شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة.



وأوضح شهود عيان أن الشهيد شامخ كمال، أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن أثناء خروجه وشقيقه من منزلهما؛ ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما أصيب شقيقه بالرصاص الحي في القدم، وشاب آخر بالرصاص الحي في منطقة الفخذ.



وأشارت مصادر أمنية فلسطينية إلى أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، عقب تسلل وحدة خاصة "مُستعربون" البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب "طارق محمد زياد أبو الرُب"، بعد محاصرة منزله في قباطية.