شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 4 طائرات مساعدات لغزة من روسيا وعمان والإمارات والسعودية لمطار العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بوصول 4 طائرات مساعدات من روسيا وعمان والإمارات والسعودية لمطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثانى، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.