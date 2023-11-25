إعلام: تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي ووقوع أضرار

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وذكر أن "الطائرة المسيرة هي من طراز "شاهد-136" وكانت تحمل قنبلة على شكل مثلث".
وأكد المسؤول أن "الطائرة انفجرت بعد اصطدامها بالسفينة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بها دون إصابة أي من أفراد طاقمها".
وأفادت المصادر بأن السفينة التي اسُتهِدفت في شمال المحيط الهندي تلقت ضربة أدت إلى اشتعال النيران فيها.
وشهدت الفترة الماضية توترات على صعيد حركة السفن في المياه والمضائق، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
20 نوفمبر, 17:08 GMT
ويأتي هذا الهجوم على خلفية الحرب المستمرة منذ أسابيع في غزة والتي تهدد بالتحول إلى صراع إقليمي أوسع حتى مع وقف الهدنة للقتال وتبادل "حماس" الرهائن مع السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.
ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.