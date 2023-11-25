شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني: لا يمكن القبول بمخططات الاحتلال في فصل غزة عن الضفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.

وجدد عباس التقى خلال لقاءه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس.

غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني أطلع الوزير البريطاني على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة.

وأكد ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الشامل على الفلسطينيين في غزة والضفة، وجرائم الإبادة الجماعية، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية.

وبين أنه لا حل أمنيًا أو عسكريًا لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

وطالب بوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها القمعية والتطهير العرقي وتقويض حل الدولتين، وجرائم المستوطنين الإرهابيين واعتداءات قوات الاحتلال.

وأكد أن الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين، القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.