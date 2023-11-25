مسؤول سوري: 22 ألف قطعة أثرية في الرقة وإدلب مهددة بالسرقة إلى خارج البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال الدكتور همام سعد، مدير التنقيب والدراسات في المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا إن "الكثير من المواقع الأثرية الوطنية تعرضت للسرقة والنهب والتدمير إضافة للتنقيب غير المشروع".

وأضاف: "تم استرداد الآلاف من القطع بعد تحرير مناطق عدة من الإرهاب حيث كانت العصابات قد خزنتها ووضبتها تمهيدا لسرقتها وبيعها خارج القطر".

وأشار مدير التنقيب إلى أن الفريق المختص سيعمل على "معرفة المواقع التي سرقت منها كل قطعة تم استردادها" بهدف ربطها بالحضارات التي تنتمي إليها، مؤكدا أنه "تم التعرف على قطع من الشمال السوري، ومن الجنوب في محافظة درعا".

وتابع: "لكن للأسف، لدينا حاليا الكثير من القطع الأثرية التي ما زالت مجهولة الموقع، ولا نعرف من أي منطقة تمت سرقتها".

وكشف مدير التنقيب في سوريا عن "وجود 5 آلاف قطعة آثرية مسجلة في متحف الرقة، و17 ألاف قطعة آثرية في متحف إدلب، وجميعها تم سرقتها بشكل مؤكد بحكم أن المنطقتين خارج سيطرة الدولة السورية".

آلاف القطع الضائعة

وبين أن "آلاف القطع استُخرجت من المواقع والتلال الأثرية بصورة غير شرعية، ونُقلت إلى دول الجوار ثمّ تمت سرقتها إلى أنحاء عدة في العالم، وهذه القطع بكل أسف غير موثقة لدينا ولا نمتلك أي معلومات عنها، لأنها لم تكن مكتشفة أصلا قبل سقوط تلك المواقع في قبضة المسلّحين والتنظيمات الإرهابيّة المتطرفة".

وأضاف مدير التنقيب والدراسات في مديرية الآثار والمتاحف: "هناك العديد من الدعاوى التي قمنا برفعها لاسترداد القطع الأثرية التي ظهرت في متاحف خارجية، حيث أن الجهات السورية المختصة تتواصل مع الإنتربول الدولي، لاستعادة القطع الأثرية المسروقة والمهربة".

وحول التعاون السوري- الروسي لترميم القطع الأثرية في سوريا، قال سعد: "يوجد العديد الاتفاقيات بين الجانبين حيث أن الاتفاق ينطوي على تعاون مع المراكز الروسية المختصة بشأن ترميم الآثار الثقافية التي تضررت خلال الحرب في مدينة تدمر التاريخية، كما هناك اختصاصيين روس يساعدون متاحف سوريا في ترميم آثارها، وسبق لخبراء (الأرميتاج) أن رمموا عام 2021، تماثيل في تدمر تعرضت لأضرار على أيدي الإرهابيين".

23 نوفمبر, 15:13 GMT

القبض على 30 متورطا بقضايا آثار

وفي سياق متصل قام "فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد" في وزارة الداخلية، بتوثيق 25 ضبطا شرطيا بخصوص الآثار.

وتنوعت الضبوط بين بيع كتب للسحر والشعوذة وأجهزة كاشفة للمعادن ومحفوظات أثرية.

كما تضمنت الضبوط مخطوطات تنوعت بين مخطوط من الجلد سطرت عليه أحاديث لرسول الإسلام محمد (ص)، وآخر من الجلد عليه كتابات باللغة السريانية، ومخطوط من الجلد لكتاب الجفر، وآية على شكل قرية نحاسية.

كما تم ضبط عملية بيع 50 قطعة نقدية أثرية، وقطع أثرية خشبية، وترويج أونصات ذهبية وقطع أثرية.