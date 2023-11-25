مطار دمشق الدولي بالخدمة اليوم.. و"أجنحة الشام" تسير أولى الرحلات نحو الشارقة

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد مدير تطوير العلاقات في شركة "أجنحة الشام" للطيران، أسامة الساطع، "عودة افتتاح مطار دمشق الدولي إلى الخدمة"، مشيرا إلى أن "شركة (أجنحة الشام) أعادت برمجة رحلاتها إليه".

وأضاف الساطع في تصريح لـ "الخليج 365"، أن "رحلات الطيران التي كانت تنطلق من مطار اللاذقية، ستعود بدءا من اليوم إلى مطار دمشق الدولي، وستتجه أول رحلة منه إلى إمارة الشارقة".

وأوضح مدير تطوير العلاقات في الشركة أن "مطار دمشق عاد إلى العمل بجميع أطقمه وكوادره وإدارته وموظفينه مثل السابق من دون أي مشاكل لذلك فإن جميع الرحلات التي تم تحويلها الشهر الفائت إلى مطار اللاذقية، عادت اليوم إلى مطار دمشق الدولي الذي كان قد توقف عن العمل نتيجة الترتيبات الأمنية حفاظاً على المسافرين والعاملين".

وكانت سلطات الطيران المدني في سوريا قد أعلنت في 22 شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي "خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي"، وقررت تحويل "الرحلات الجوية المبرمجة إلى كلا المطارين، نحو مطار اللاذقية الدولي".

22 أكتوبر, 19:51 GMT

وتعرض مطارا دمشق وحلب الدوليان لعدوان إسرائيلي في 12 أكتوبر الماضي، وتسبب بتوقفهما عن العمل ليومين قبل استئناف نشاطهما بعد إصلاح الإضرار، قبل أن تشن طائرات إسرائيلية عدوانا آخر في 22 من الشهر نفسه، ما تسبب بخروجهما عن الخدمة.

وبين مدير تطوير العلاقات في "أجنحة الشام": "ضمن توجه وسياسة الشركة الدائمة في إطار مسؤوليتها، يتم اليوم العمل على جدولة الرحلات وتعديلها بشكل يناسب الجميع، أما بالنسبة للرحلات المخصصة لأهالي محافظة اللاذقية إلى المحطات المختلفة في دول العالم، فستبقى على وضعها المحدد، وسيتم الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن جداول رحلاتها إلى كل المحطات".

وفي السياق، أكدت مصادر تعمل في سلطات الطيران المدني السوري، فضلت عدم الكشف عن اسمها، لـ "الخليج 365": "استئناف العمل في مطار دمشق الدولي بدءا من اليوم"، مشيرة إلى أن "أعمال الصيانة في مطار حلب الدولي (النيرب) لم تكتمل بعد".

وفي سلسلة اتصالات أجرتها "الخليج 365" معهم، أكد مسؤولون في (شركات طيران) تعمل في العاصمة دمشق "تعديل جدولة وتنظيم عمليات إقلاع وهبوط الرحلات في المطار منذ صباح اليوم، بواقع رحلتين إلى ثلاث تجريبية بشكل يومي، للتأكد من سلامة حركة الملاحة عبر المطار، وذلك بعد إصلاح المهابط التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية".

وخلال اليومين الفائتين، تداولت العديد من المواقع الإكترونية خارج سوريا وداخلها، قرار يقضي بتمديد تعليق العمل في مطار دمشق الدولي حتى مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل، زاعمة أن السبب في ذلك يعود "لعدم اكتمال أعمال الصيانة وترميم الأضرار التي خلفتها الغارات الإسرائيلية في 12 تشرين الأول الفائت".

وعقب العدوان الإسرائيلي على مطاري دمشق وحلب، وضعت الحكومة السورية برنامجا زمنيا لإنجاز أعمال إصلاح الأجزاء المتضررة في مدارج مطار دمشق الدولي بالسرعة الممكنة، والتشدد بمعايير السلامة والأمان وفق الشروط الفنية، كما دعت المسافرين آنذاك لترتيب أمور سفرهم ونقلهم إلى مطار اللاذقية وتحديد مواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران، والتواصل مع إدارات المطارات لأي استفسار.