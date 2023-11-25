شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يعتمد خطة العمل المشتركة 2024 - 2028 مع أذربيجان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، اعتماد خطة العمل المشتركة 2024 - 2028 مع جمهورية أذربيجان، مؤكداً أن الخطة تعزز آفاق العلاقات الإستراتيجية بين مجلس التعاون وجمهورية أذربيجان، بما يحقق الأهداف المشتركة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقائه أمس، بوزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن خطة العمل التي توصلت إليها فرق العمل من الجانبين، تغطي عدداً من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل: التنسيق السياسي، والتعاون التجاري، وفرص الاستثمار، والطاقة، إضافة إلى العديد من المواضيع المتضمنة في خطة العمل المشتركة، إلى جانب تبادل وجهات النظر في عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف البديوي، أن دول المجلس تحرص على بناء وتعزيز العلاقات مع الدول والتكتلات الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن العلاقات الخليجية الأذربيجانية من العلاقات التي تحرص دول المجلس على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة، مبيناً وجود عددٍ من الموضوعات التي يهتم فيها الطرفين.