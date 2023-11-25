شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تبدأ بعد ساعة إطلاق سراح دفعة ثانية من المحتجزين الإسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن الفصائل الفلسطينية ستبدأ بعد ساعة بإطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين مقابل الإفراج مساء عن الدفعة الثانية من الأسري الفلسطينيين.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثانى، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.