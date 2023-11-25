شكرا لقرائتكم خبر عن أسيرة فلسطينية محررة: الأسيرات يتعرضن للتعرية والضرب داخل سجون الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الأسيرة الفلسطينية المحررة حنان البرغوثي عن سعادتها بإطلاق سراحها ضمن صفقة تبادل الأسرى، مشيرة إلى أن الفرحة منقوصة نتيجة المعاناة التي تعيشها الأسيرات الفلسطينيات اللائي يتم التنكيل بهن داخل سجون الاحتلال، مؤكدة أنها مصدومة وحزينة لعلمها باستشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني في قطاع غزة.

أشارت الأسيرة الفلسطينية المحررة المنحدرة من رام الله في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى الدور الكبير لأهالي قطاع غزة في الإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات القابعات في سجون الاحتلال، موضحة أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع وسيواصل نضاله من أجل تحرير فلسطين من قبضة الاحتلال.

أوضحت أن الأسيرات الفلسطينيات سعيدات بالإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل الأسرى، مؤكدة أن ظروف الاحتجاز داخل السجون الإسرائيلية مأساوية للغاية، مشيرة إلى أن الأسيرات الفلسطينيات يتعرضن لانتهاك شديد ويتم تعريتهن داخل سجون الاحتلال في محاولة لانتهاك أعراض الأسيرات، مضيفة: الاحتلال يقوم بتفتيش الأسيرات وهن عاريات تماما ويتم توجيه أبشع الألفاظ والسباب لهن من السجان الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل السجون يقومون بسحب كافة الملابس للأسيرات وسط محاولات من الجنود بانتهاك أعراض الأسيرات الفلسطينيات بشكل بشع للغاية، مضيفة: "الاحتلال يقوم بتكديس الأسيرات في غرفة واحدة ولا يسمح لبعضهن بالخروج إلى الحمام .. لا تتوافر ملابس أو أغطية والأسيرات يتم الاعتداء عليهن .. الوضع الصحي للأسيرات متدهور للغاية بسبب عدم توافر مياه أو أطعمة للأسيرات الفلسطينية داخل السجون."

وأشارت إلى ان جيش الاحتلال يقوم بتعذيب الأسيرات بشكل بشع وتعريتهن وضربهن بقسوة خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي، موضحة أن الاحتلال الاسرائيلي يقوم في عديد من المرات بتفتيش السجون بشكل مفاجئ، ودفع الأسيرات في العراء وسط أجواء باردة ويتم مصادرة أي طعام أو مياه لهن.

ونجحت الوساطة المصرية في الإشراف على عملية تسلم الأسرى الإسرائيليين وكذلك متابعة عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والفلسطينيات من سجون الاحتلال، وذلك بعد الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة المصرية خلال الأسابيع الماضية لإقرار هدنة إنسانية وصفقة تبادل للأسرى، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويوجه الاحتلال الإسرائيلي اتهامات تكون ملفقة للأسرى الفلسطينيين لتمديد فترات اعتقالهم داخل سجون الاحتلال تهم منها القتل، إلقاء الحجارة، إلقاء العبوات الحارقة، أو بالعضوية في منظمات فلسطينية، تصنيع أسلحة، وغيرها من الاتهامات الملفقة التي تمكن جيش الاحتلال من اعتقال عشرات الفلسطينيين بشكل يومي.