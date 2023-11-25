شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تشيد بدور مصر وقطر في إطلاق سراح مواطنيها في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت تايلاند، اليوم السبت، بجهود مصر وقطر واللجنة الدولية لصليب الأحمر التي وصفتها بـ "الهائلة" في إطلاق سراح مواطنيها في قطاع غزة .

وذكرت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان صحفي، أنه تم إطلاق سراح 10 مواطنين تايلانديين أمس /الجمعة/ في عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وأوضحت أنه من المقرر عودة مواطنيها بعد إجراء الفحص الطبي عليهم لمدة 48 ساعة في المستشفيات بإسرائيل للتأكد من سلامتهم، مطالبة باستكمال عملية إطلاق باقي سراح الرهائن في أسرع وقت ممكن.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال هناك 20 مواطنًا تايلانديًا محتجزين لدى حركة حماس بعد أن أطلقت الحركة سراح 10 منهم فقط.

وقال مصدر تايلاندي مطلع بحسب "بانكوك بوست"، إن " عملية إطلاق سراح الرهائن لا علاقة له باتفاق هدنة مع إسرائيل بل يتبع مسارا منفصلا من المحادثات مع حماس بوساطة مصر وقطر".