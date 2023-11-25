تصويت... هل تتوقع تمديد الهدنة بين "حماس" وإسرائيل بعد ظهور مؤشرات إيجابية؟

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، معلومات أفادت فيها بأن "القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف لتمديد الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لمدة يوم أو يومين إضافيين".

وتوقع عدد من الخبراء في لقاءات مع "الخليج 365"، استمرار الهدنة بين الجانبين لفترة أطول، لعدة أسباب، منها إنساني وسياسي.

برأيك، هل تنجح الجهود الدولية في تمديد الهدنة بين "حماس" وإسرائيل، لمدة أطول؟

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وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في بيان حصلت "الخليج 365" على نسخة منه: "اتصالات مصرية مكثفة تجري حاليا مع كل الأطراف، لتمديد فتره الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لمدة يوم أو يومين إضافيين، بما يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية".

وأكد رشوان أن "مصر تلقت حتى الآن مؤشرات إيجابية من كافة الأطراف لتمديد فتره الهدنة".