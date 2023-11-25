شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد طبيب فلسطيني، اليوم، وأصيب آخران بجروح، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عامًا) استشهد بعدما أصيب بالرصاص الحي في منطقة القلب والبطن أثناء خروجه وشقيقه من منزلهما، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة.

مواجهات مع الاحتلال

أشارت مصادر أمنية ومحلية إلى أن المواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، عقب تسلل وحدة خاصة "مستعربين" البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية، مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا بعد محاصرة منزله في قباطية.