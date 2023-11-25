الخليج اليوم .. نائب وزير النقل اليمني: مخرجات المؤتمر الثالث "للإيكاو" خرجت بإتفاق تاريخي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

اختتمت يوم أمس الجمعة، أعمال المؤتمر الثالث لمنظمة "الإيكاو" الذي استضافته دولة الإمارات في مدينة دبي، بمشاركة 190 دولة، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 24 نوفمبر الجاري، والذي حقق نجاح كبير بالوصول إلى إتفاق تاريخي بين الدول المشاركة.

وأوضح نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف في تصريح صحفي على هامش المؤتمر، أن مخرجات المؤتمر الثالث "للإيكاو" بشأن الطيران والوقود البديل، للدول المشاركة خرجت بإتفاق تاريخي لوضع إطار للحد من انبعاثات الوقود الجوي بنسبة 5% بحلول عام 2030، والتي سوف تغير صناعة الطيران وطبيعة إنتاج الطاقة المرتبطة بهذا القطاع.. مشيرًا إلى أهمية تعامل الدول والتوجه في تنفيذ ومواكبة قرارات المؤتمر الهامة والتاريخية.

يذكر أن النسخة الثالثة من مؤتمر الطيران والوقود البديل تعدّ نسخة استثنائية ومتفردة، مع حضور رفيع المستوى لما يفوق 1000 شخص وأكثر من 40 وزيرا، ما يؤكد للعالم مدى التزام صناع القرار في هذا القطاع بمواجهة التغير المناخي فيه، وقد ضم وفد بلادنا المشارك فيها معالي نائب وزير النقل ناصر شُريف، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد.