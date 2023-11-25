شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا ترحب بوقف إطلاق النار فى غزة وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية البولندية اليوم /السبت/ ترحيبها بزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما رحبت بوقف إطلاق النار على غزة التى تشهد قصفا مكثفا من الاحتلال الإسرائيلى.

وشددت الخارجية البولندية - فى بيان أوردته قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - على أنها لا تزال تواصل بحزم المطالبة بموافقة إسرائيل على المغادرة الآمنة للمواطنين البولنديين من القطاع.



ورحبت فى الوقت ذاته بإطلاق سراح أحد مواطنيها ضمن الأسرى المُفرج عنهم أمس من غزة.