شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تخلد الذكرى الـ63 لتأسيس جيشها الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلدت القوات المسلحة الموريتانية اليوم /السبت/ فى نواكشوط والمدن الداخلية الذكرى الـ 63 لتأسيس الجيش الموريتانى.

وشهدت قيادة الأركان الموريتانية فى شارع جمال عبد الناصر وسط نواكشوط، احتفالية رسمية لذكرى تأسيس القوات المسلحة، الذى يصادف ال 25 نوفمبر من كل سنة.



وتميزت الاحتفالية - التى حضرها وزير الدفاع حنانه ولد سيدي، ووزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، وقائد الأركان الفريق أول المختار بله شعبان - استعراض وحدات من الجيش الوطنى والدرك الوطنى والحرس الوطني، أدت لهم تحية الشرف، قبل مصافحة كبار ضباط القوات المسلحة وقادة الأركان وقادة الافرع والمديريات بقيادة الأركان العامة للجيوش والملحقين العسكريين فى السفارات وبعض قدماء قادة أركان الجيش والدرك والحرس الوطنيين، ورؤساء روابط متقاعدى الجيش والدرك الوطنى والحرس الوطني.



وقد شهدت مختلف مدن وعواصم المحافظات فعاليات رفع العلم الوطنى تخليدا لهذه الذكرى، وأشرف وزير الدفاع الموريتانى حنانه ولد سيدى فى نواكشوط اليوم على تدشين بعض المنشآت الطبية العسكرية، كما دشن المقر الجديد للعمليات للقوات المسلحة، ويعنى بالعمليات الخارجية والتخطيط وتقييم الاستخدام والتدريب والعقيدة القتالية.