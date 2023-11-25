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قوات الاحتلال تمنع عشرات المصلين من دخول المسجد الأقصى

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عشرات المصلين من القدس المحتلة، وأراضي 1948، من دخول المسجد الأقصى، فيما أجبرت مقدسيًا على هدم منزله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن سلطات الاحتلال أجبرت المصلين على أداء الصلاة في الطرقات وشوارع المدينة الملاصقة للبلدة القديمة، وذلك جراء سياسة الاحتلال المتواصلة منذ شهرين بعرقلة وإعاقة الدخول إلى المسجد الأقصى.

المسجد الأقصى

فيما أفاد شهود عيان، بأن جل من منعوا من الدخول هم من كبار السن القادمين من الجليل والمثلث.

من جهة أخرى، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقدسيًا على هدم منزله ذاتيًا في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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