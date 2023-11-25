شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تمنع عشرات المصلين من دخول المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عشرات المصلين من القدس المحتلة، وأراضي 1948، من دخول المسجد الأقصى، فيما أجبرت مقدسيًا على هدم منزله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن سلطات الاحتلال أجبرت المصلين على أداء الصلاة في الطرقات وشوارع المدينة الملاصقة للبلدة القديمة، وذلك جراء سياسة الاحتلال المتواصلة منذ شهرين بعرقلة وإعاقة الدخول إلى المسجد الأقصى.

المسجد الأقصى

فيما أفاد شهود عيان، بأن جل من منعوا من الدخول هم من كبار السن القادمين من الجليل والمثلث.

من جهة أخرى، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقدسيًا على هدم منزله ذاتيًا في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.