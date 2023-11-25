الخليج اليوم .. وفاة أربعة طلاب يمنيين في حادث مُروّع بروسيا.. تفاصيل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

توفي أربعة طلاب يمنيين في حادث مُروّع في إحدى الطرق السريعة في كاريليا الروسية.

وقالت شرطة المرور في كاريليا الروسية (جمهورية مستقلة)، في بيان، إن أربعة يمنيين توفوا في حادث سير مميت على طريق كولا السريع بمنطقة سيجيزا بالقرب من الحدود مع فلندا، أمس الأول (الخميس).

وأضافت "أن أربعة مواطنين أجانب، مهاجرين، كانوا على ما يبدو، يسافرون في نفس الحافلة الصغيرة (من طراز بيجو بوكسر) إلى منطقة مورمانسك من سانت بطرسبرغ لعبور الحدود مع فنلندا، ماتوا في حادث، وبحسب معلوماتنا فإن جميع القتلى قد يكونون مواطنين يمنيين".

وعن تفاصيل الحادث نقل البيان عن وزارة الشؤون الداخلية في كاريليا، القول أنه "وقع الحادث بسبب تجاوز فاشل لشاحنة من قبل سائق حافلة صغيرة من طراز بيجو بوكسر وهو شاب من مواليد 2001،... وانزلق ثم اصطدم بسياج الكهرباء من الجانب الأيسر".

وأضاف "أن السيارة انحرفت إلى المسار الأيمن حيث اصطدمت بسيارة فيات دوكاتو التي تجنبت الاصطدام بها واتجهت إلى المسار المقابل. وعلى إثر ذلك اصطدمت شاحنة ثقيلة بسيارة بيجو في الاتجاه نفسه، مما أدى إلى انقلاب سيارة فيات في الخندق الأيسر ثم انقلابها"

وأكدت شرطة مرور كاريليا، أن الحادث تسبب بوفاة الركاب الأربعة (اليمنيين) وإصابة سائق وراكب آخر في السيارة التي تقلهم، كما أصيب اثنان من ركاب سيارة فيات.

وكانت مصادر مقربة من الطالب "نزار سعد محمد عبدالوهاب نعمان"، أفادت في منشورات على مواقع التواصل بوفاته رفقة ثلاثة آخرين في حادث مروع بروسيا، دون ذكر أسمائهم، فيما نشر آخرون أسماء الضحايا الآخرين (ماجد سعيد ثابت، عبدالقادر محمد عبدالرحمن، سليم سعيد البعداني) الذين لم يتسنى لنا التأكد من دقة المعلومات بشأنهم.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من سفارة بلادنا لدى روسيا حول الحادثة رغم مرور نحو يومين على الحادثة.