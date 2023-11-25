الخليج اليوم .. عمره نحو 2500 سنة.. بيع مجسم نسائي نادر من آثار اليمن القديم بـ 900 يورو

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف خبير في علم الآثار اليمنية، اليوم الجمعة، عن بيع مجسم نسائي استثنائي ونادر مع نقش مسند عمره نحو 2500 سنة، بمبلغ 900 يورو فقط عن طريق منصة للمزادات عبر الإنترنت.

وقال الباحث "عبدالله محسن"، "عرض بيتر رينيه على منصة كاتاويكي للمزادات عبر الإنترنت، مجموعة من التحف الأثرية من العالم القديم، من بينها مجسم نسائي استثنائي ونادر جدا من آثار اليمن في الفترة من (13-18) أكتوبر 2023م".

وأضاف أن المنصة باعت المجسم "المصنوع من الفخار (تراكوتا) مع حروف مسند على كل ساق، بمبلغ 900 يورو فقط".

وأوضح أن المجسم "لشخصية يمنية قديمة نادرة وفريدة من نوعها تعبر عن الخصوبة، ذات ملامح وجه مرسومة بدقة، ويفصل الجسم الأمامي وجها آخر منمقا حول البطن، وتشكل لفات دهون البطن فما كبيرا، يوجد أيضا شقان على شكل دائري أعلى الساقين وواحد حول أسفل البطن"، وهو أحد تحف المجموعة الخاصة بالسيد جي باهاموند، جامع آثار بريطاني، درس علم آثار الشرق الأدنى القديم وبريطانيا الرومانية في جامعة مانشستر.

وحسب الباحث اليمني، فإن الدكتورة سيلين روك، أجرت في 17 أكتوبر 2016م، اختبار التألق الحراري في معامل ريز أرتس في فرنسا لتحديد عمر التحفة الأثرية، وتشير النتائج إلى أن المادة الخام للتحفة قد تم تسخينها على الأرجح خلال الألفية الأولى قبل الميلاد، وبالتحديد الفترة (من 960 إلى 360) قبل الميلاد أي ما يقارب 2500 عام.