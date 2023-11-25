الخليج اليوم .. إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات في سماء مدينة إيلات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن سماع دوي انفجارات في مدينة إيلات جنوبي البلاد، مشيرة إلى أنها ناجمة عن اعتراض صواريخ في سماء المدينة.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، سماع دوي الانفجارات دون انطلاق صفارات الإنذار في المدنية.

وقالت وسائل إعلام، إن هجوما كبيرا بالصواريخ والمسيرات الانتحارية جرى من اليمن على مدينة إيلات جنوب إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "قبل قليل أطلقت صواريخ اعتراض نحو هدفين جويين مشبوهين في منطقة البحر الأحمر، الحادث انتهى، ويتم فحص احتمال حدوث خطأ في التشخيص، ولم يتم رصد اي خرق للمجال الجوي الاسرائيلي ولم يتم تفعيل الانذارات وفق السياسة المتبعة".

ومن جانبه، قال قائد لواء الدفاع الساحلي التابع للحوثيين، بحري محمد القادري، إن المرحلة القادمة مرحلة جديدة، فيها تطور نوعي داخل القوات البحرية والدفاع الساحلي.

وقال إن القوات اليمنية في صنعاء لديها "الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي التطورات وبعيارات ومديات مناسبة".

وسبق أن نشرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) مشاهد إطلاق دفعة مسيرات نحو إسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع، أعلن في 19 نوفمبر الجاري، الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني.