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الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من جنوب جنين

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واس- القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أسيرًا محررًا من كفيرت، جنوب جنين، بينما هاجم مستعمرون المزارعين جنوب نابلس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيًا على حاجز عسكري مفاجئ بين قرية كفيرت وبلدة يعبد.

حي الشجاعية

وفي سياق آخر، انتشلت طواقم الإسعاف الفلسطينية، اليوم، عددًا من جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المدمرة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي جنوب نابلس، هاجم مستعمرون بحماية جيش الاحتلال، مزارعين في خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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