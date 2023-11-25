شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من جنوب جنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أسيرًا محررًا من كفيرت، جنوب جنين، بينما هاجم مستعمرون المزارعين جنوب نابلس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيًا على حاجز عسكري مفاجئ بين قرية كفيرت وبلدة يعبد.

حي الشجاعية

وفي سياق آخر، انتشلت طواقم الإسعاف الفلسطينية، اليوم، عددًا من جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المدمرة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي جنوب نابلس، هاجم مستعمرون بحماية جيش الاحتلال، مزارعين في خربة يانون التابعة لأراضي عقربا جنوب نابلس، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.