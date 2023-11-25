الخليج اليوم .. الإمارات تقود قطاع إدارة الأصول والثروات إقليمياً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تصدرت دولة الإمارات إقليمياً في استقطاب شركات وخبراء إدارة الأصول، مدعومة ببنيتها التشريعية والتنظيمية ذات المعايير العالمية، وتوافر المراكز المالية التي توفر بيئة مثالية حاضنة لهذه الشركات، التي تشهد طلباً متزايداً على خدماتها في الدولة، لا سيما مع استقطاب الدولة لأصحاب الثروات من جميع أنحاء العالم بفعل أجواء الاستقرار والأمان العالية، بحسب مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.

وأكد المركز في ورقة بحثية جديدة أن أبوظبي ودبي قد رسختا مكانتهما ضمن أبرز المدن العالمية في استقطاب الشركات العاملة بقطاع إدارة الأصول والثروات، بينما عززت بيئة الأعمال الجذابة في الدولة بشكل عام من توفير فرص الوصول إلى أسواق منطقة الخليج والمنطقة بشكل عام في القطاع.

ونجحت دولة الإمارات مؤخراً في إصدار تشريعات وأطر تنظيمية قوية؛ ما جعلها بيئة حيوية لقطاع إدارة الأصول، حيث يؤدي سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي دوراً أساسياً في هذا السياق.

ووفقاً لسوق أبوظبي العالمي، نما حجم الأصول المدارة بنسبة 56% العام 2022، في حين ارتفع عدد شركات إدارة الأصول التي انتقلت إلى السوق بصورة ملحوظة؛ ما جعله أحد أسرع المراكز المالية الدولية ريادة ونمواً في المنطقة.

واستقطب مركز دبي المالي العالمي مؤخراً أكثر من 300 شركة بقطاع إدارة الثروات والأصول مرسخاً مكانته كأكبر مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في الوقت الذي يتجاوز حجم الثروات المدارة عبر المركز 450 مليار دولار.

وأكد مركز «إنترريجونال» أن إدارة الأصول والثروات قد أبرزت دور مديري الأصول عالمياً تزامناً مع نشوب الأزمة المالية العالمية العام 2008، حيث ظهرت الحاجة لهم لاستثمار الأموال نيابة عن المستثمرين في مصادر مختلفة، بما في ذلك فرص الاستثمار في التمويل الحكومي من خلال صناديق الثروة السيادية، وأنظمة المعاشات وشركات التأمين، وتمويل القطاع الخاص من خلال شراء الأسهم أو السندات وغيرها بغية تجنب مخاطر الاستثمار في نشاط استثماري معين.

وأضاف: خلال فترة زمنية قصيرة، تمكن مجال إدارة الأصول من الهيمنة على القطاع المالي العالمي بشكل ملحوظ، حتى أصبح مديرو الأصول في الوقت الراهن من أقوى المؤسسات التي تعمل على تحويل دفة الاقتصاد العالمي نحو الفرص الاستثمارية الجديدة.

وأشار المركز إلى أن مديري الأصول يديرون أكثر من 100 تريليون يورو على مستوى العالم وفق إحصاءات العام 2021، بينما تمثل سوق الولايات المتحدة السوق الكبرى، بحصة تبلغ نحو 50%، تليها أوروبا بحصة 30%، في الوقت الذي نما فيه سوق مديري الأصول في آسيا بنسبة 12%، بمعدل أعلى من أوروبا.

وقال المركز: يؤدي مديرو الأصول حالياً دوراً مهماً بالقطاعات الحكومية والخاصة، لا سيما في قطاعات بارزة، منها على سبيل المثال: تعزيز الاستثمارات في سوق العقارات والبنية التحتية، واستثمار رؤوس أموال الشركات العائلية والأفراد وغيرهم؛ ومع ذلك تبرز عدد من المتطلبات الرئيسية التي يجب أن يضعها مديرو الأصول في عين اعتبارهم، بما يسهم في المزيد من تعزيز أدوارهم في الاقتصاد العالمي، مثل: تعزيز المرونة في التعامل مع الاضطرابات، ومراجعة الاستراتيجيات الاستثمارية، وتبني أفكار أكثر ديناميكية، واتباع نهج هيكلي لإدارة التكاليف.