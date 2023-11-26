شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء و6 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة "جنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لحق شاب فلسطيني ثالث، بشهيدين آخرين، وأصيب ستة آخرون بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة "جنين"، ومحاصرتها مستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي، وابن سينا.



وأعلن مدير مستشفى الرازي فواز حماد استشهاد ثلاثة شباب برصاص الاحتلال خلال المواجهات هم: عمار محمد أبو الوفا (21 عاما)، وأحمد أبو الهيجا (20 عاما)، ومحمد محمود صبيحات (27 عاما) من اليامون، كما أصيب ستة مواطنين آخرين بالرصاص الحي.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومستشفى ابن سينا، ودمرت وفتشت الأكشاك أمام المستشفى، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، كما جرفت جرافات الاحتلال عدة شوارع في أحياء المدينة، وأطراف مخيم جنين، والساحة، وداهمت عدد من المنازل في منطقة الجابريات وأطراف المخيم، ودمرت عدد كبير من السيارات، والبنية التحتية.



وأشارت المصادر، إلى أن سماء المدينة تشهد تحليقًا مُكثفًا لطائرات الاستطلاع، إضافة إلى انتشار مكثف لقوات الاحتلال في أحياء "جنين"، ومنطقة شارع حيفا غربًا، التي قطعت الكهرباء عن عدد من أحياء جنين ومحيط المخيم.