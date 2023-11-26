شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء نويبع البحري نتيجة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء المصرية؛ بسبب الأحوال الجومائية.

وأشارت الهيئة، أن قرار الإغلاق جاء نتيجة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج وحالة البحر المضطربة.

إغلاق ميناء نويبع البحري

وأوضحت أن حركة الملاحة والأنشطة البحرية كافة أوقفت حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وبلغت شدة الرياح 30 عقدة جنوبية، وجاء ارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

فيما أوقفت حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

التأكد من سلامة العلامات الملاحية

كان اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أصدر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.

كما أكد أهمية المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.