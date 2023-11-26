شكرا لقرائتكم خبر عن أريحا: الاحتلال يداهم عددا من المنازل ويحتجز مواطنا وامرأة في قرية فصايل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل المواطنين في قرية فصايل شمال أريحا، واحتجزت مواطنا وامراة لعدة ساعات، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية.
وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال احتجزت مواطنا وامرأة لعدة ساعات قبل الإفراج عنهما، وداهمت عددا من منازل المواطنين في القرية وفتشتها.
وأضاف: أن قوات الاحتلال ما زالت تداهم منازل المواطنين في فصايل وتقوم بتفتيشها.
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