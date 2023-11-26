شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قوات الأمن العراقية القبض على أربعة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي، بعمليتين أمنيتين منفصلتين.

وأوضحت أن العمليات تمت بناء على معلومات استخباراتية، قُبض خلالها على اثنين من الإرهابيين في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار فيما قُبض على الاثنين الآخرين في محافظة نينوى.

مكافحة الإرهاب في العراق

وذكر البيان، أن الإرهابيين مطلوبون للقضاء وفق قانون مكافحة الإرهاب، وسُلموا إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيق معهم.

وقبل فترة أعلنت القوات الأمنية العراقية مقتل شخصين بهجوم لتنظيم داعش الإرهابي غربي محافظة الأنبار في العراق.

داعش في العراق

وأوضح مصدر أمني أن عناصر من تنظيم داعش قتلوا مدنيين اثنين بهجوم في وادي حوران غربي محافظة الأنبار.

وأشار إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وشرعت بحملة دهم وتفتيش بحثًا عن منفذي الهجوم.