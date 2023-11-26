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"التعاون الإسلامي" تدعو لوقف دائم للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة مواصلة المساعي من أجل الوصول إلى وقف كامل للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

وشددت على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية والطبية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة بشكل مستدام.

اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

كما دعت المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ورحبت منظمة التعاون الإسلامي باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مثمنة جهود الوساطة التي بذلتها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية في هذا الصدد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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