شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: سكان المنطقة الحدودية جنوب لبنان يعودون بعد وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت قناة سكاى نيوز فى تقرير لها، أنه مع الهدوء الحذر الذي ساد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، في اليوم الثاني من الهدنة التي تستمر أربعة أيام بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، عادت القرى اللبنانية التي أفرغت من سكانها إلى الحياة، على الأقل لفترة وجيزة.

وأعيد فتح المتاجر المغلقة، وتحركت السيارات في الشوارع، والتقطت عائلة في نزهة الصور أمام حروف ملونة زاهية تقول "أنا (أحب) عديسة" إحدى البلدات الحدودية، مع خلفية الحدود المتوترة.

نزح حوالي 55500 لبناني بسبب الاشتباكات فى لبنان منذ بداية الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل أكثر من 100 شخص في لبنان، من بينهم أكثر من 10 مدنيين - 3 منهم صحفيون - و12 شخصا على الجانب الإسرائيلي، من بينهم 4 مدنيين.