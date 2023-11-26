شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الإمارات: المنطقة العربية بها عقول متميزة نساندها باستمرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن المنطقة العربية أهدت العالم منذ قرون العلوم والاختراعات والأدوات التي شكلت ركائز الطب الحديث والجراحات المتطورة وهي قادرة اليوم على مواصلة هذا المسار من جديد، وأن العقول العربية المتميزة التي تؤمن بالعمل من أجل مستقبل الإنسان والإنسانية تُعَدّ بالملايين ومساندتها مستمرة بمبادرات تدعم الابتكار والإبداع، لأنها تقود استئناف مساهمة المنطقة في مجتمع المعرفة العالمي والحضارة الإنسانية.

جاء ذلك، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام) خلال إعلان الشيخ محمد بن راشد، عبر تدوينة على موقع "إكس"، عن اسم الدكتور هاني نجم من المملكة العربية السعودية الفائز عن فئة الطب في الدورة الأولى من مبادرة "نوابغ العرب"، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً، التي أصبحت "نوبل العرب"، والتي تحتفي بإنجازات العقول العربية المتميزة وتكرّمها، وتسلط الضوء على ما حققه أصحابها ودورهم في دفع مسارات التنمية والتقدم الإنساني في المنطقة العربية والعالم.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن "العقول العربية المتميزة التي تؤمن بالعمل من أجل مستقبل الإنسان والإنسانية تُعَدّ بالملايين، ومساندتها مستمرة بمبادرات تدعم الابتكار والإبداع، لأنها تقود استئناف مساهمة المنطقة في مجتمع المعرفة العالمي والحضارة الإنسانية".

وفاز الدكتور السعودي هاني نجم بلقب مبادرة "نوابغ العرب"، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً، في دورتها الأولى للعام 2023 عن فئة الطب وذلك تقديراً لمساهماته البارزة في تخصص الجراحة القلبية للأطفال والكبار وابتكاراته الجراحية في علاج أمراض القلب الخُلقية.

كما أجرى الدكتور هاني نجم أكثر من 10 آلاف عملية قلب للأطفال والبالغين واستحدث ممارسات جراحية مبتكرة واستثنائية في تخصص جراحة القلب.