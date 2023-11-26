شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعبر عن ارتياحها للإفراج عن دفعة رهائن ثانية من بينها 4 ألمان آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن "ارتياح" بلادها لإطلاق الفصائل الفلسطينية سراح مجموعة ثانية من الرهائن، بينهم 4 ألمان. وكانت الفصائل الفلسطينية قد أطلقت أيضا الجمعة سراح 4 ألمان إسرائيليين، ليرتفع بذلك إلى ثمانية عدد الألمان المفرج عنهم. وكتبت بيربوك عبر منصة إكس: "أفكر في أولئك الذين ما زالوا لدى الفصائل الفلسطينية، نحن نعمل بكل قوانا للإفراج عنهم قريبا".

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