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ألمانيا تعبر عن ارتياحها للإفراج عن دفعة رهائن ثانية من بينها 4 ألمان آخرين

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القاهرة - سامية سيد - عبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن "ارتياح" بلادها لإطلاق الفصائل الفلسطينية سراح مجموعة ثانية من الرهائن، بينهم 4 ألمان.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أطلقت أيضا الجمعة سراح 4 ألمان إسرائيليين، ليرتفع بذلك إلى ثمانية عدد الألمان المفرج عنهم.

وكتبت بيربوك عبر منصة إكس: "أفكر في أولئك الذين ما زالوا لدى الفصائل الفلسطينية، نحن نعمل بكل قوانا للإفراج عنهم قريبا".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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