شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: طقس اليوم غائم جزئيا مع سحب ركامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتى أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال المركز في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية الى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:48 والمد الثاني عند الساعة 01:10 والجزر الأول عند الساعة 18:43 والجزر الثاني عند الساعة 05:57 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 07:49 والمد الثاني عند الساعة 21:49 والجزر الأول عند الساعة 14:50 والجزر الثاني عند الساعة 03:20.