شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى وإصابة آخرين فى انفجار بمخيم جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن انفجارًا ضخمًا وقع في مخيم جنين بالأراضي المحتلة، وسط أنباء عن اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إن مسيرة إسرائيلية قصفت موقعًا خلف المستشفى الحكومي بمدينة جنين.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من المرور لنقل المصابين من القصف على مخيم جنين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف مسيّرات إسرائيلية على مخيم جنين بالضفة الغربية.