شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان: تسيير السفينة الثانية ضمن الجسر البحرى السعودى لاغاثة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي، اليوم الأحد، تسيير السفينة الثانية ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة غزة .

وأكد الدكتور سامر الجطيلي، في تصريح خاص لقناة " الإخبارية السعودية "، أن السفينة تحمل مساعدات متنوعة لدعم المتضررين في قطاع غزة ،موضحا أنها ستصل خلال الساعات المقبلة .

وقال إن السفينة تحتوي على حوالي 58 حاوية (21 حاوية تضم أدوية ومحاليل طبية بوزن إجمالي حوالي 303 طن ، و38 حاوية تحتوي على أغذية متنوعة وحليب للأطفال طويل الأجل ، بإجمالي وزن ما تحوية السفينة 890 طنا) .

وأضاف المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة أن المركز سيقوم بتسيير السفينة الثالثة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة غزة يوم الثلاثاء المقبل .