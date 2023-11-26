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مركز الملك سلمان: تسيير السفينة الثانية ضمن الجسر البحرى السعودى لاغاثة غزة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي، اليوم الأحد، تسيير السفينة الثانية ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة غزة .

وأكد الدكتور سامر الجطيلي، في تصريح خاص لقناة " الإخبارية "، أن السفينة تحمل مساعدات متنوعة لدعم المتضررين في قطاع غزة ،موضحا أنها ستصل خلال الساعات المقبلة .

وقال إن السفينة تحتوي على حوالي 58 حاوية (21 حاوية تضم أدوية ومحاليل طبية بوزن إجمالي حوالي 303 طن ، و38 حاوية تحتوي على أغذية متنوعة وحليب للأطفال طويل الأجل ، بإجمالي وزن ما تحوية السفينة 890 طنا) .

وأضاف المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة أن المركز سيقوم بتسيير السفينة الثالثة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة غزة يوم الثلاثاء المقبل .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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