شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى: 63% من سكان غزة يفتقرون للأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان الأعنف والأكثر دموية على مدي عقدين، متابعا: "دمار هائل لحق بقطاع غزة وتم تدمير شامل للنية التحتية والمرافق".

وأضاف خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": مناطق شمال قطاع غزة لا تزال لحاجة لمزيد من المساعدات الإغاثية والحاجات الإنسانية.. ونحدد مراكز لتوزيع المساعدات بالقطاع .. و63 % من السكان يفتقرون للأمن الغذائي".

وتابع وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينية: "العدوان الإسرائيلي يهدف لتهجير أهالي قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب ويمنع عودة المواطنين من جنوب القطاع إلى شماله والمواطنون مصرون على العودة لمناطق الشمال".