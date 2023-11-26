وزير فلسطينى: مصر وقطر تبذلان جهودا كبيرة لإتمام اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر وقطر تبذلان جهودا كبيرة لإتمام اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأضاف الوزير الفلسطينى: "نسعى لفتح مسار سياسي شامل وتمديد للهدنة من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين".

وكانت الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي خرجوا من سجن "عوفر" الإسرائيلي في مدينة "بيتونيا" الواقعة غرب محافظة رام الله، والبيرة بوسط الضفة الغربية المحتلة، وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ المجموعة الثانية من المحتجزين الذين أفرجت عنهم الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة وصلت إلى إسرائيل مساء السبت.

ونجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية، وجرى استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، كما كان مقررًا لها.