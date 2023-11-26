شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على الإعلام الفلسطيني: القضية الفلسطينية تعاني من تضليل الإعلام العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال د. محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إن دور الإعلام في تأجيج العنف هو عنوان عريض يختزل محاور متعددة، هي محل اهتمام كبير لرابطة العالم الإسلامي.

وأكد خلال منتدى "الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف"، أن التطور العلمي لا أهمية له إلا عندما يرتبط بالأخلاق والقيم، ومع الاهتمام الدولي لمواجهة الكراهية إلا أن هذا الداء أصبح مستعصيا إلا من إرادة جماعية واعية صادقة وعاملة.

وأشار إلى أن ما نشهده في غزة من اعتداء على الأبرياء لهو وصمة عار في جبين الإنسانية، وهذه الكارثة محفورة في صميم كل ضمير حي.

الإعلام والقضية الفلسطينية

من جانبه قال أحمد عساف، المشرف العام على الإعلام الرسمي في فلسطين، إن القضية الفلسطينية هي النموذج الوضح الذي يلخص المعركة بين الحقيقة والافتراء.

وأكد أن العدوان على فلسطين دأب على محاولة إلغاء الرواية الفلسطينية، واستخدم الإعلام لمحاولة إنكار الحقائق وإلغاء التاريخ الفلسطيني، وهو الهدف الحقيقي لدولة الاحتلال.

وبين أن القضية الفلسطينية عانت لـ 75 عاما من انحياز وتضليل من كبريات وسائل الإعلام العالمية، التي سعت إلى شطب الحقيقة وإنكارها، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام تركز عدساتها على منطقة معينة، لإيصال صوتها وتسويق روايتها، متغاضية عن ارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطيني.