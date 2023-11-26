شكرا لقرائتكم خبر عن 6 سيدات و33 طفلًا.. الاحتلال يفرج عن 39 معتقلاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، سراح 39 معتقلًا، بينهم 6 سيدات و33 طفلًا، من سجن عوفر العسكري، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل الأسرى.

وتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نقل عدد من المعتقلين المفرج عنهم، في حين تم الإفراج عن المعتقلات المقدسيات وعددهن 5 سيدات وطفل، من معتقل "المسكوبية"، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم، بحسب ما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية.

ووصل المفرج عنهم وسط استقبال مئات المواطنين، في ساحة بلدية البيرة، مرددين الشعارات المهنئة بالافراج عنهم.

استمرار تبادل الأسرى

وكانت سلطات الاحتلال، أفرجت أمس الجمعة، عن 39 معتقلا، وهم 24 امرأة و15 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة.

ويأتي إطلاق سراح المعتقلين ضمن "الهدنة الإنسانية"، التي دخلت حيز التنفيذ في قطاع غزة أمس الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 7500 أسير، من بينهم 72 من النساء، و250 من الأطفال، فيما أنه اعتقل أكثر من 3 آلاف فلسطيني بعد 7 تشرين الأول الماضي.